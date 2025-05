Trušček otkrio priču o svojoj tetovaži: 'Kurdi su rekli da će nas narezati na komadiće...'

Razgovarali smo s jednim od najistaknutijih imena hrvatskog MMA sporta, Ivicom Truščekom. Ovaj iskusni sportaš, koji je ostavio neizbrisiv trag u svijetu MMA-a, istinska legenda će podijelit s nama svoje viđenje FNC eventa u Beogradu, izazova i motivacije koja ga i dan danas pokreće. Protivnik mu je neugodni Aleksandar Janković, protivnik s kojim se susreo već u Zaboku. Za početak zanimalo nas je gdje još uvijek pronalazi snagu za bavljanje najtežim sportom na svijetu.

SPEKTAKULARNI FNC 23 IZ BEOGRADA GLEDAJTE NA VOYO PLATFORMI!

"Uskoro će proći i 45 godina, ali evo, zadnjih 20 godina sam u dvorani. Uvjeti danas su bolji nego ikada. Malo smo kasnili za svjetskim trendovima, ali danas je super. Hvala Mirku koji nam je doveo ovaj sport u Hrvatsku. Zagrebačka dvorana je postala internacionalna, imamo Ruše, Čečene, Libanonce, Brazilce. Nema više skrivanih tehnika za nas. S godinama mi je sve teže skidati kile. Ljudi inače u mojim godina idu u više kategorije, ali ja to ne mogu jer sam slab", započeo je Ivica, a evo kako gleda na Jankovića.

"Protiv Jankovića očekujem nastavak onog atraktivnog meča iz Zaboka. Odličan je, čvrst i tvrd. Želim biti kao on, ne zapitkujem se što drugi rade. U našem meču u Zaboku mi je sve izgledalo nekako čudno. Nisam mislio da tako dobro to izgleda. Kada mi je pukla koža, znao sam da moram ići u završetak. Pripremam se na najgore, nadam se najbolje", objasnio je. Ivica je u Beogradu uvijek bio dobro prihvaćen, evo što sam kaže na to.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Srbi su najbolji domaćini, tako su bili i prema meni. Bit će na njegovoj strani i to je normalno. Ako mi daju negativnu energiju, to ću probati iskoristiti u svoju korist kao motivaciju", objasnio je Trušček i pokazao tetovažu reptila, navijačke MMA grupe te objasnio pozadinu priče u videu. Pitali smo ga sjeća li se početaka svoje karijere i skidanja kilograma tada na što je samo kratko odgovorio:

"Ne sjećam se, dobro da se sjećam kako mi se djeca zovu i kad je trening", rekao je kroz smijeh pa nastavio o glavnoj borbi večeri:

SPEKTAKULARNI FNC 23 IZ BEOGRADA GLEDAJTE NA VOYO PLATFORMI!

"Miran Fabjan je spasio stvar! Navijao bih za Darka, ali i za Fabjana ću. On vjeruje u sve što govori. Uvijek je bio u pravu, osim protiv Stošić. njegova predviđanja jesu jedna od realnijih. Dovovljno je kvalitetan da ostvari svoja predviđanja", rekao je Trušček pa komentirao i meč Janičića i bojkovića:

"Oba su svjetski talenti, jedan je iskusniji, drugi talentiraniji, šanse u 50-50. Mislim da i jedan i drugi znaju da im je to najbolji protivnik s kojim će se boriti", zaključio je Ivica Trušček.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: 'Kurdi su rekli da će nas narezati na komadiće…'