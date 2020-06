Čini se da računa na njega i iduće godine

Pred nogometašima Bayerna polufinalna je utakmice Kupa protiv Eintrachta iz Frankfurta. Jedno od pitanja koje su novinari postavili treneru Hansiju Flicku ticalo se pojačanja.

“Imamo tri krilna napadača, Grabryja, Comana i Perišića. Za naše velik ciljeve tijekom cijele sezone to možda nije dovoljno. Razgovarao sam s Hasanom Salihamidžićem i traži rješenje ovog problema”, rekao je Flick. Tako se čini da je potvrdio da će Perišić ostati u Bayernu iako klub s Interom još nije postigao konačan dogovor.

Poznato je da je otkupna klauzula ugrađena u ugovor o posudbi stajalo da se onda mora aktivirati do kraja ovog svibnja. No, to se nije dogodilo. U njoj je stajalo da Bayern treba Interu platiti 20 milijuna eura, ali tržište se promijenio uslijed pandemije koronavirusa. Vrijednost svim nogometašima je pala, a klubovi su u milijunskim gubicima pa je jasno da će se ona morati korigirati. Zbog svega toga posao je stao, ali ovo je sada jasan znak da trener računa na njega i u budućnosti.