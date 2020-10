FINSKA SVLADALA IRSKU I STIGLA NA PRVO MJESTO SVOJE SKUPINE: Jensen zabio za vrijedna 3 boda

Minimalnom domaćom 1-0 (0-0) pobjedom protiv Irske u susretu 4. kola skupine 4 divizije B Lige nacija nogometaši Finske zasjeli su na prvo mjesto svoje skupine.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Jensen u 66. minuti.

🗣️ Joona Toivio, Finland defender: "It was a really tough game. Six points out of these two games at home was great."

🇫🇮 Finland beat Ireland in League B 💪#NationsLeague pic.twitter.com/x0UsdCfjmc

