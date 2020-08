FINALE PRIJE FINALA: Modrićev Real traži čudesan preokret kod Manchester Cityja, evo gdje gledati utakmicu

U petak će španjolski prvak Real Madrid, s kapetanom hrvatske reprezentacije Lukom Modrićem, u osmini finala Lige prvaka u Engleskoj odigrati uzvratnu utakmicu protiv Manchester Cityja.

NOVI UDARAC ZA BALEA, ZIDANE GA NE VODI NA UTAKMICU SA CITYJEM: A za taj susret je prijavio nogometaša koji neće smjeti igrati

Prvi je susret tih nogometnih giganata odigran u Madridu još krajem veljače, prije pauze zbog pandemije koronavirusa, i u njemu je City slavio s 2:1.

Uoči te utakmice trener Kraljevskog kluba povukao je potez koji je mnoge iznenadio, nije u momčad za utakmicu sa Cityjem uvrstio Velšanina Garetha Balea, s kojim već duže vremena nema dobar odnos, no zato u Manchester putuje kapetan Kraljevskog kluba Sergio Ramos koji ne smije igrati protiv Cityja zbog suspenzije jer je isključen u posljednjoj utakmici u LP.

Zidane je Ramosa, pišu španjolski mediji, odlučio povesti zbog njegove karizme i velikog utjecaja na atmosferu u svlačionici, a francuski trener na konferenciji uoči utakmice je za Balea rekao a nije tu jer je Velšanin sam tražio da ne igra.

