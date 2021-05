FINALE LIGE PRVAKA ĆE SE IGRATI U LONDONU? Englezi dogovaraju s UEFA-om promjenu domaćinstva i za to postoji dobar razlog

Finalna utakmica ovosezonske Lige prvaka mogla bi se igrati u Londonu, na Wembleyju, a ne u Istanbulu na Ataturk stadionu, kako je bilo prvotno planirano.

CHELSEA – REAL MADRID 2:0: Senzacionalni Chelsea nokautirao Luku Modrića i društvo – gledat ćemo veliko englesko finale u Istanbulu

Za naslov prvaka Europe će se boriti dva engleska kluba, Manchester City i Chelsea, a problem oko odigravanja njihopvog dvoboja u Istanbulu je nastao nakon odluke britanske vlade da stavi Tursku na crvenu listu za putovanja zbog pandemije koronavirusa.

Telegraph javlja da zbog toga engleske vlasti pokušavaju s UEFA-om dogovoriti da se finale LP-a igra u njihovoj zemlji, na stadionu Wembley u Londonu.

Turkey, host of the #UCL final between Chelsea and Man City, has been added to the UK government's travel 'red list.’

Players would have to quarantine for 10 days on their return to the UK.

The government is now in talks to move the final to England, reports @Telegraph pic.twitter.com/ImUcmb2LQa

— B/R Football (@brfootball) May 7, 2021