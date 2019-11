CROCOP SE OGLASIO NAKON ŠTO GA JE DRVIŠ PROBUDIO IZ SLATKOG SNA: ‘Svi koji ga žele posjetiti mogu to učiniti na trumatologiji opće bolnice u Veneciji’

Cro cop je reagirao na snimku koju je objavio Stipe Drviš

Legendarni hrvatski borac Mirko “Cro cop” Filipović oglasio se nakon što je bivši boksač Stipe Drviš objavio snimku kako ga budi iz sna dok su se vozili u automobilu.

[VIDEO] OVO SE DOGAĐA KADA SE IZNENADA PROBUDI CRO COPA: ‘Mravi imaju kratak fitilj’

Drviš je objavio snimku na kojoj je vriskom probudio Cro Copa kojemu to sve, u najmanju ruku, nije dobro sjelo i rukom je srušio mobitel.

‘Taman me uhvatio san…’

Drviš se smijao tijekom cijele situacije, a Mirko je pokazao koliko je nezadovoljan.

“Nemoj, nemoj. Taman me uhvatio san…”, može se čuti kako govori Cro Cop.

Sada se oko svega Cro cop oglasio na Facebooku gdje je napisao: “Adler mi je smjestio svoju kvarnu foru. I to taman kad me najsladji san uhvatio. Svi koji ga žele posjetiti mogu to učiniti na trumatologiji opće bolnice u Veneciji.”