FILIPOVIĆ ODUŠEVIO FANOVE U ITALIJI: Cro Cop otkrio buduće planove i još jednom potvrdio odluku koja je slomila srce svima

Nakon pretrpljenog moždanog udara otišao je u mirovinu

Legendarni hrvatski MMA borac Mirko Filipović u nedjelju je održao seminar u talijanskoj Vicenzi. Više detalja o tome iznio je putem Facebooka, a tom prilikom otkrio i kako teče njegov oporavak od moždanog udara kojeg je pretrpio prije gotovo dva mjeseca.

“Sinoć sam održao seminar u Vicenzi. Bilo je odlično i brzo je prošlo iako smo radili puna 3 sata !Seminari su definitivno jedna od stvari preko kojih ću ostati aktivan u borilačkom sportu uz naravno rad s Antom Delijom, Satoshi Ishiijem i Sašom Milinkovicem, koji treniraju u mojoj dvorani i kojima ću sada moći posvetiti vrijeme i pažnju koju svojim radom i ponašanjem zaslužuju”, napisao je i nastavio.

Osjeti bolove

“Ja se više definitivno neću boriti, a niti smijem i niti želim riskirati zdravlje i to sam definitivno prelomio. A iako se odlično osjećam još uvijek sam na terapiji lijekovima do 1.6. Nakon toga moći ću se posvetiti i malo jačim treninzima za svoju dušu jer mi neopisivo fale i jer uživam u njima. A za sada radim više tonizirajuće treninge jer tijelo ne smijem još izlagati prevelikim naporima dok traje terapija a niti smijem potpuno prestati sa treninzima za vrijeme terapije jer bi to jako loše djelovalo na cijelo tijelo, a na srce pogotovo, jer je moje tijelo naučilo na svakodnevne treninge i tjelesni napor. A koljena operirana kojima su potrebne vježbe i led poslije njih ili me inače bole da ne spominjem…Pozdrav”, završio je.