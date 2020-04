FILIPOVIĆ JOŠ JEDNOM POJASNIO ŠTO SE DOGODILO IZMEĐU NJEGA I CIKATIĆA: ‘To što se pričalo nije istina. On mi je pomogao, ali…’

Ova tema već skoro 20 godina zaokuplja pažnju hrvatske javnosti

Najbolji hrvatski MMA borac u povijesti Mirko Cro Cop Filipović gostovao je protekle subote u Podcast Inkubatoru,a tim je povodom progovorio i o legendarnom Branku Cikatiću, koji je nedavno preminuo nakon duge i teške bolesti. Poznato je da je njihov odnos često bio tema u borilačkim krugovima.

“Žao mi je što je to tako završilo. To je bio sukob dva karaktera. Branko je bio pionir borlilačkog sporta s ovih prostora. Bio je definitivno uzor ne samo meni, nego i svima nama s ovih prostora koji smo ušli u borilački sport. Mi smo se razišli još 1996. godine. Zašto i kako, o tome sad nema smisla pričati. Branko je, nažalost, prerano preminuo i neka počiva u miru. Što je bilo, bilo je. Moja je savjest tu čista. Bilo je tu svakakvih priča, ja sam šutio i nisam to komentirao dok je bio živ, a neću ni sada kad je mrtav. To nema smisla. Bilo je puno priča oko mog odlaska u Japan. Odveo me 1996., imao sam dva nastupa – protiv Le Bannera i Hoosta. Kad smo se razišli, onda je bilo – ‘da se nikad ne bi borio, da nikad ne bi bilo od mene…’ To nije istina. Ja sam svoju karijeru napravio sam. Mnogi su mi pomogli, u tom trenutku mi je i Branko pomogao. Odveo me 96-e, a nakon toga što je bilo, bilo je…”, rekao je Filipović.

Cikatić je rođen 3. listopada 1954. u Splitu, a bio je istaknuti profesionalac u kick-boxingu i tajlandskom boksu. U amaterskom kick-boxingu bio je svjetski prvak 1981. godine, a europski prvak 1979., 1980., 1981., 1982. i 1983. godine. Nastupajući kao profesionalac, bio je svjetski prvak 1987., 1988., 1989. i 1992. godine, a europski prvak 1986. godine, dok je 20. travnja 1993. u Japanu postao pobjednik prvog K-1 “grand prix” turnira.