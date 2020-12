UŽIVO, FILIP ZUBČIĆ FANTASTIČNO ODRADIO PRVU VOŽNJU U ALTA BADIJI: Najbolji hrvatski skijaš minimalno zaostaje za vodećim

10:38 – Roland Leitinger probio se na osmo mjesto sa startnog broja 21.

10:35 – U vrhu nema promjena i nakon što je startao 20 skijaš.

10:26 – Zubčić je i dalje drugi nakon što je 15 skijaša odradilo prvu vožnju.

10:16 – Kao deseti je startao Luca De Aliprandini, ali je pao. Zubčić je i dalje drugi.

10:15 – Victor Muffat-Jeandet – 1:15.42, +2.15.

10:14 – Aleksander Aamodt Kilde je kao osmi na startu utrku završio s vremenom – 1:14.30, +1.03.

10:12 – Henrik Kristoffersen je startao sedmi – 1:14.08, +0.81.

10:10 – Marco Odermatt je startao šesti – 1:13.67, +0.40.

10:08 – Zubčić je sada drugi (+0.26) Alexis Pinturault je preuzeo vodstvo s vremenom – 1:13.27

10:06 – Leif Kristian Nestvold-Haugen – 1:13.87, +0.34.

10:05 – Žan Kranjec je prošao ciljem za 1:13.87, +0.34.

10:03 – Tommy Ford je utrku završio s vremenom 1:14.37, +0.84.

10:00 – Zubčić je startao prvi i vožnju završio s vremenom 1:13.53.

9:43 – Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić u nedjeljnu prvu vožnju veleslaloma za Svjetski kup na stazi Gran Risa u talijanskoj Alta Badiji krenut će sa startnim brojem jedan.

Nakon Zubčića će na stazu Amerikanac Tommy Ford, Slovenac Žan Kranjec, Norvežanin Leif Kristian Nestvold-Haugen, Francuz Alexis Pinturault te kao šesti vodeći u redoslijedu veleslalomaša Švicarac Marco Odermatt.

The Gran Risa is ready!

At 10.00 CET the show is on!!💥#fisalpine @SWCAltaBadia pic.twitter.com/HmTOLUx5Pa

— FIS Alpine (@fisalpine) December 20, 2020