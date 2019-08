FILIP HRGOVIĆ IŠČEKUJE ULAZAK U RING: U Meksiku ga čeka domaći borac: ‘Samo još dva dana i show počinje!’

View this post on Instagram

Great atmosphere out in Hermosillo, Sonora for tonight’s public media workout! Only 2 DAYS LEFT until the show begins! 🥁🔥 🎥Live on @rtl_hr @dazn_usa @skysports #teamHrgovic #August24 #HrgovicHeredia #OnTheHunt #countdown #teamWIN #Mexico #beastmodeON