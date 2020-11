Svečana dodjela nagrada FIFA The Best, prvotno zakazana za rujan, a odgođena zbog pandemije koronavirusa, održat će se u virtualnom obliku 17. prosinca, objavila je u petak FIFA.

Nasljednici Lionela Messija i Megan Rapinoe, koji su okrunjeni prošle godine u milanskoj La Scali, dobit će pokal nalik na Zlatnu loptu, budući da je ove godine otkazana i nagrada koju u prosincu obično dodjeljuje magazin France Football.

FIFA confirm The Best awards will return for 2020 🏆

Voting will run from 25 November to 9 December. pic.twitter.com/6pCNmzoWI3

— B/R Football (@brfootball) November 18, 2020