FIFA NEĆE IZABRATI NAJBOLJEGA: Pandemija je prekinula ovu tradiciju, slijedi li isto Zlatnoj lopti?

Međunarodna nogometna organizacija (FIFA), odlučila je da ove godine zbog situacije s pandemijom koronavirusa neće dodjeljivati nagradu The Best.

Španjolski list Marca piše da je ceremonija u rujnu otkazana i pobjednik neće biti proglašen, bez obzira na to što će se prvenstva uskoro nastaviti i završiti u ubrzanom tempu

