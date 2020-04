Predlaže se i promjena termina za prijelazne rokove

Međunarodni nogometni savez (FIFA) u svom je internom dokumentu na kojemu je radila posebna radna skupina zadužena za koronavirus donio odluku prema kojoj bi se trenutačno važeći ugovori klubova s igračima i trenerskim osobljem trebali produžiti sve do završetaka natjecanja koja su proteklih tjedana prekinuta.

U istom se dokumentu predlaže i promjena termina za prijelazne rokove koji bi se trebali uskladiti s datumima odigravanja nove sezone, a od klubova i igrača se traži zajednički rad na pronalaženju rješenja vezanog za plaće tijekom prekida natjecanja. FIFA je radnu skupinu oformila 18. ožujka.

“U slučaju da dođe do preklapanja dviju sezona i/ili razdoblja registracije igrača, prioretet se daje bivšem klubu koji bi trebao završiti sezonu s originalnom postavom kako bi se sačuvao integritet domaćih prvenstava. To ne vrijedi ukoliko se sve zainteresiane strane slože za suprotno rješenje. Isplate transfera između klubova bi također trebale biti odgođene sve do početka nove sezone”, stoji u FIFA-inu dokumentu u kojem se preporučuje korištenje novoformiranog “Fonda za profesionalne igrače” kako bi se pomoglo klubovima koji se nađu u financijskim problemima.