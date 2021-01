FIFA I UEFA PROTIV SUPERLIGE: Najmoćnijim klubovima stiglo veliko upozorenje, prijete im oštrim sankcijama

Međunarodna nogometna federacija (Fifa) i šest kontinentalnih nogometnih federacija objavili su i četvrtak da neće priznati tzv. europsku Super ligu koju bi organizirali najmoćniji nogometni klubovi i koja bi bila zatvorenog tipa.

STIŽU OGROMNE PROMJENE U LIGI PRVAKA? Englezi najavili senzaciju, evo što bi sve moglo biti drugačije

“Glede nedavnih medijskih nagađanja da bi neki europski klubovi mogli osnovati europsku Super ligu zatvorenog tipa, Fifa i šest kontinentalnih federacija (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC, UEFA) odlučno ističu da takvo natjecanje neće priznati niti Fifa, niti bilo koja kontinentalna federacija”, kaže se u zajedničkom priopćenju koje su potpisali predsjednici Fife i Uefe, Gianni Infantino i Aleksander Čeferin, te predsjednici ostalih kontinentalnih federacija.

OTKRIVEN TAJNI PLAN NAJJAČIH KLUBOVA U EUROPI: Stvaraju elitnu nogometnu ligu, ali prouzročit će i nezapamćenu katastrofu

Renewed joint warning from FIFA & UEFA that any players participating in a breakaway European Super League would be banned from playing in the World Cup or Euros pic.twitter.com/dlvWfBHgrX

— Rob Harris (@RobHarris) January 21, 2021