FERGUSONU SE SIGURNO OKREĆE U ŽELUCU: ESPN razotkrio Crvene vragove, njihov potez izazvao podsmijehe u redovima velikana

Čelnici Borussije Dortmund ostali su blago šokirani ponašanjem predstavnika Manchester Uniteda tijekom ovog prijelaznog roka. Kao što je poznato Crveni vragovi nisu uspjeli uvjeriti Nijemce da ima prodaju najveću zvijezdu Jadona Sancha. Saga je trajala cijeloga ljeta, ali Dortmund nije htio smanjiti cijenu ostavljenu na 108 milijuna funti.

ESPN navodi da je Ole Gunnar Solskjaer silno želio dovesti i Erlinga Haalanda, ali i taj posao bio je osuđen na propast.

Isti portal tvrdi da su u Dortmundu ostali iznenađeni Unitedovom pregovaračkom taktikom oko Sancha, ali da ih je posebno šokirao potez posljednjeg dana prijelaznog roka kada su Englezi došli s ponudom za lijevog beka Nicu Schulza. Navodno su im ponudili milijun eura za jednogodišnju posudbu i preuzimanje njegove plaće na svoj teret.

Manchester United made an offer for Borussia Dortmund's Nico Schulz on deadline day, proposing a €1m loan fee and to pay his salary for the rest of the season. Dortmund were left baffled, & questioned the credentials of United's recruitment & scouting team (@ESPNFC) #mufc pic.twitter.com/U6W4A84OMb

— Red Army! (@RedorDead07) October 10, 2020