FENOMENALNA UTAKMICA HRVATSKOG KOŠARKAŠA: Zubac briljirao u pobjedi Clippersa protiv Dončićevog Dallasa

LA Clipersi svladali su u Orlandu Dallas Maverickse sa 126:111, a izvrsnu utakmicu za pobjedničku ekipu odigrao je hrvatski košarkaš Ivica Zubac koji je u 24 minute na parketu imao stopostotni šut, 10/10, i ubacio 21 poen uz 15 skokova.

Jedino što je promašio bilo je jedno slobodno bacanje.

Najefikasniji kod Clippersa bili su Kawhi Leonard s 29 i Paul George s 24 poena. U poraženoj momčadi najefikasniji su bili Kristaps Porziņģis s 30 i Luka Dončić s 29 koševa.

@ivicazubac 10/10 wouldn’t happen to me. Way to hoop BIG DOGGG🐕🐕🐕🐕🐕

— Patrick Beverley (@patbev21) August 7, 2020