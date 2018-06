FEDERER SE VRAĆA NA VRH: Genijlani Švicarac preokrenuo protiv Australca i preskočio Nadala

Protivnik 36-godišnjeg Federera u nedjeljnom finalu bit će Kanađanin Miloš Raonić

Švicarski tenisač Roger Federer plasmanom u finale ATP turnira u Stuttgartu osigurao je povratak na prvo mjesto ljestvice najboljih igrača svjeta koja će biti objavljena u ponedjeljak.

Federer je u polufinalu Stuttgarta svladao Australca Nicka Kyrgiosa sa 6-7 (2), 6-2, 7-6 (5).

Legendarni Švicarac tako će u ponedjeljak po treći puta ove sezone na vrhu ATP ljestvice smijeniti Španjolca Rafaela Nadala. Prvi puta to je uspio 19. veljače kada je osvojio Rotterdam, no morao je vratiti vrh Nadalu mjesec dana potom nakon ranog ispadanja u Miamiju, dok je njegov drugi ovogodišnji boravak na vrhu trajao samo tjedan dana, od 14. do 20. svibnja.

Protivnik 36-godišnjeg Federera u nedjeljnom finalu bit će Kanađanin Miloš Raonić koji je sa 6-4, 7-6 (3) u drugom polufinalu svladao Francuza Lucasa Pouillea.

POLUFINALE:

Roger Federer (Švi/1) – Nick Kyrgios (Aus/4) 6-7 (2), 6-2, 7-6 (5)

Miloš Raonić (Kan/7) – Lucas Pouille (Fra/2) 6-4, 7-6 (3)