Federer: Rafu može da pobedi samo Đoković

Švajcarac je istakao Nadala kao prvog favorita za osvajanje RG

Švajcarski teniser Rodžer Federer izjavio je da trenutno jedino Novak Đoković zna kako da pobedi Rafaela Nadala na šljaci.

Federer koji je ubedljivo poražen od Španca u finalu Rima sa 6:1, 6:3, smatra da je Nadal bez dileme favorit za titulu i na Rolan Garosu.

– Teško je. Novak je ove godine uspeo jednom da ga pobedi u Monaku, tako da on jedini zna kako da to uradi. Što se tiče Pariza, tamo ga niko nije pobedio osim Robina Soderlinga koji trenutno ne igra. Kada igrate protiv Rafe na šljaci, neophodan vam je dobar plan. On igra dobro i srećan sam zbog njega – rekao je Federer.

Treći teniser sveta dodao je da nije iznenađen činjenicom da je Nadal odigrao 19 mečeva za 33 dana i trijumfovao na 18.

– Iskreno, bio sam iznenađen samo na Indijan Velsu, ali tamo nije morao da igra protiv Novaka koji je u tom trenutku bio u tip top formi. Pre toga je odigrao neke manje turnira u Južnoj Americi, a onda je na red stigla serija tunrira u Monaku, Madridu, Barseloni i Rimu gde on igra godinama sjajno i stiže najmanje do polufinala ili finala uvek. Znao sam da se neće vratiti 20% spreman već da će biti 100% spreman. On je sada favorit za osvajanje titule na Rolan Garosu – rekao je Federer.