Legendarni Švicarac je na Olimpijskim igrama osvojio dvije medalje

Švicarski teniski as Roger Federer pozvao je organizatore Olimpijskih igara u Tokiju da okončaju neizvjesnost oko Igara, te jasno kažu hoće li se OI održati ovoga ljeta ili neće.

“Sportaši trebaju odluku,” kazao je Federer za švicarsku televiziju Leman Bleu.

‘Ne znam što da mislim o tome’

Odgovorni za sada inzistiraju na tome da će se OI održati na vrijeme. No, u glavnom gradu Japana proglašeno je izvanredno stanje radi suzbijanja širenja virusa, pa postoje brojne sumnje hoće li moći ugostiti tisuće sportaša iz cijelog svijeta krajem srpnja i početkom kolovoza.

“Ne znam što bih o tome mislio. Negdje sam između”, rekao je. “Radujem se olimpijskom nastupu i prilici da osvojim medalju za Švicarsku. To bi me učinilo izuzetno ponosnim. Ali da se OI otkažu, ja bih bio prvi koji je razumio zašto je to tako.”

Cijepio se

Naglasio je da sportaši trebaju jasnu odluku.

“Trenutno se čini da će se igre održati. Međutim, znamo da se slika brzo mijenja. Uostalom, kao sportaš imate priliku sami odlučiti želite li putovati u Tokio,” dodao je 39-godišnji Švicarac koji je otkrio kako se cijepio.

“Drago mi je što sam dobio priliku. Pogotovo s obzirom na sva putovanja. Čak i ako provodim više vremena u Švicarskoj, to je definitivna prednost. Učinio sam to više za druge nego za sebe, jer ne želim nositi virus,” rekao je.

Federer je do sada četiri puta sudjelovao na OI, osvojivši dvije medalje. U Pekingu je 2008. godine pobijedio u konkurenciji parova sa Stanom Wawrinkom, a u Londonu je četiri godine kasnije osvojio srebrnu medalju među pojedincima.