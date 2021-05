FEDERER IZGUBIO PRVI MEČ NAKON DVA MJESECA PAUZE: Legendarni Švicarac doživio neugodno iznenađenje na ‘zagrijavanju’ za Roland Garros

Švicarska teniska zvijezda Roger Federer izgubio je svoj prvi meč nakon povratka na teren i dva mjeseca stanke.

U Ženevi ga je u 2. kolu ATP turnira pobijedio španjolski specijalist za zemljane terene Pablo Andujar s 6-4, 4-6, i 6-4.

Playing his first match on clay since Roland Garros in 2019, Roger Federer led 4-2 in the third set but fell to Pablo Andujar in his opening match in Geneva, 6-4, 4-6, 6-4.

"I'm just realistic, and I know I will not win the French," he said afterwards.https://t.co/Iq95pmr6Bm

