FATALNU DILETTU PAPARAZZI UHVATILI POLUGOLU: Pogledajte što je najzgodnija sportska novinarka radila na plaži s dečkom

Najzgodnija novinarka svijeta, Talijanka, Diletta Leotta, imala je podosta problema s medijima proteklih dana. Jedan talijanski list objavio je njezine privatne fotografije na kojima razmjenjuje nježnosti s dopredsjednikom Rome, Ryanom Friedkinom, a nakon toga morala je javno objašnjavati svoj ljubavni život.

Slike navodno datiraju još iz prosinca prošle godine jer Diletta je danas u vezi s turskim glumcem Canom Yamanom. Pisalo se također da su njih dvoje prekinuli zbog napisa o navodnoj vezi s Friedkinom pa čak i sa Zlatanom Ibrahimovićem, ali Diletta je sve to demantirala i kako se čini još uvijek je u vezi s Yamanom.

View this post on Instagram

Turski glumac pohvalio se na svom Instagramu kako je još u vezi s Dilettom, a isto tako društvenim mrežama kruže fotografije Dilette i Cana koje je objavio portal TgCom24, a na kojima njih dvoje polugoli uživaju na plaži jezera Como.

Despite what the haters do they always laugh..🤍✨#CanDil #CanYaman #DilettaLeotta pic.twitter.com/gbIRTgO9am

— تُقتُق 🤍 (@cancano00) May 5, 2021