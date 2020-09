Denver Nuggets su pobijedili sinoć u drugoj utakmici polufinala Zapadne konferencije LA Clipperse te su tako izjednačli na 1-1 u seriji, dok su Toronto Raptors izjednačili na 2-2 u četvrtoj utakmici polufinala protiv Boston Celticsa.

Nuggets su sa 110-101 slavili protiv LA Clippersa u Orlandu, a hrvatski košarkaš Ivica Zubac je digrao odlično u porazu momčadi iz Los Angelesa. Odigrao je 20 minuta i zabio 15 koševa s visokih 75 posto šuta iz igre (6 od 8) te tome pridodao devet skokova. Najbolji strijelac LA Clippersa bio je Paul George koji je utakmicu završio sa 22 ubačaja i osam skokova, dok Kawhi Leonard nije bio raspoložen zabio je 13 koševa i ugrabio deset skokova.

