Nogometaši Lyona propustili su dvije velike prilika na otvaranju utakmice protiv. Prvo je Memphis Depay u desetoj minuti promašio ogromnu šansu. Sjurio se na gol Neuera, fintirao u stranu, ali lopta je prošla pored gola. Potom je u 17. Karl Toko Ekambi nevjerojatno pronašao put kroz obranu Bavaraca koji su bili zbunjeni, ali mu je nedostajalo preciznosti u završnici. Njegov pokušaj izbliza se odbio van od desnu stativu.

DEPAY PROMAŠIO NEMOGUĆE, LYON TRESAO I STATIVU, UBRZO USLIJEDILA KAZNA: Pogledajte majstoriju francuskog genijalca

Naplata je stigla u idućoj minuti. Serge Gnabry sjurio se po desnoj strani, i strašnim udarcem bacio Francuze na koljena.

Isti igrač postigao je i drugi pogodak ua Bavarce. Prvo je sjajno odigrao ua Ivana Perišića na lijevoj strani. Vatreni je odmah ubacio na peterac, da bi Gnabry naletio na odbijanac nakon što se Lewandowski spetljao i pospremio loptu u mrežu. Ovdje možete vidjeti tu akciju.

I still can’t believe no one has signed Ivan Perišić permanently… in a possession based side, with plenty of space his delivery is 2nd to none. Might not have that one on one ability anymore but surely he has a purpose?!

Think he’d be better backup then Shaqiri or Origi 🤷🏻‍♂️

— Dougie Critchley (@DougieCritchley) August 19, 2020