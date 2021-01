Ibrahimović je zabio gol za vodstvo Milana, a početkom drugog dijela dobio je drugi žuti karton i morao je napustiti travnjak

Nogometaši Intera prvi su polufinalisti ovosezonskog izdanja Talijanskog kupa, oni su u četvrtfinalu u utorak svladali gradskog rivala Milan sa 2-1 (0-1).

DIVLJAČKI SUKOB I VELIKA DRAMA OBILJEŽILI DERBI INTERA I MILANA: Zlatan dobio crveni i sukobio se s Lukakuom, gol odluke pao u 98. minuti

Milan je poveo preciznim udarcem Ibrahimovića (31), no u nastavku je švedski veteran isključen zbog drugog žutog kartona u 58. minuti, a pritisak Intera u nastavku utakmice donio je preokret. Lukaku (71-11m) je izjednačio iz kaznenog udarca nakon prekršaja Rafaela Leaoa na Barelli, da bi Eriksen (90+7) sjajno izvedenim slobodnim udarcem duboko u sudačkoj nadoknadi “razoružao” sjajnog Tatarusanua na vratima Milana i osigurao prolazak Intera među posljednje četiri momčadi.

TEŽAK INCIDENT NA DERBIJU MILANA I INTERA: Brutalan sukob Zlatana i Lukakua – ‘Je*em tebe i tvoju ženu… Vrati se svom voodoo s*anju’

Suigrači ih zaustavljali

Nakon utakmice najviše se priča o događaju s kraja prvog poluvremena, kada su se Ibrahimović i Lukaku žestoko sukobili.

Stasiti golgeteri dohvatili su se na terenu, a da ne dođe do teškog fizičkog obračuna spriječili su ih suigrači obaju momčadi. Incident se nije zaustavio samo na travnjaku, igrači su nastavili s verbalnom raspravom i na putu do svlačionice, a kako talijanski mediji prenose pale su doista teške riječi.

‘Voodoo s**anje’

“Vrati se svom voo-doo s*anju, magarče mali”, rekao je navodno Zlatan belgijskom napadaču i još mu je, kako kažu, spominjao majku, a ovaj mu nije ostao dužan. “Ma je*em i tebe i tvoju ženu. Ti ćeš spominjati moju majku”, odvratio mu je Lukaku…

Navijači su na društvenim mrežama nakon utakmca objavili urnebesne reakcije na sukob slavnih golgetera. Pogledajte neke:

