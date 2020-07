Na društvenim mrežama novog španjolskog prvaka Real Madrida osvanula je fotografija na kojoj se nalaze Luka Modrić, Casemiro i Toni Kroos.

“Maestri veznog reda!”, poručili su iz Reala. Na to je reagirao jedan od korisnika Twittera i napisao kako je Kroos precijenjen. No, sasvim sigurno nije očekivao da će mu Nijemac odgovoriti.

“Jesam, ali nemoj nikome reći”, napisao je Kroos. Očekivano, ova razmjena riječi postala je hit na društvenim mrežama.

Kroos, Casemiro i Modrić obilježili su jednu od najvećih era u klupskoj povijesti. Godinama dominiraju sredinom terena Kraljevskog kluba i oduševljavaju brojne poklonike diljem svijeta.

Yes but dont tell anybody

— Toni Kroos (@ToniKroos) July 23, 2020