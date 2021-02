Nogometaši Rangersa izborili su plasman u osminu finala Europske lige nakon što su uzvratnom susretu 16-ine finala pobijedili Antwerpen s 5-2, potvrdivši pobjedu 4-3 iz prve utakmice.

Nakon što je u prvom susretu zabio dva gola, hrvatski reprezentativac Borna Barišića opet se upisao među strijelce. I to opet s bijele točke, pogodivši za 4-2 u 79. minuti.

Utakmice je, među ostalim, obilježio i napadač škotskog velikana Alfredo Morelos. Iako je zabio i asistirao svi pričaju o njegovom fair play potezu iz prvog poluvremena. Rangersi su imali izvrsnu priliku za gol, ali je Morelos u jednom trenutku stao i izbacio loptu van travnjaka nakon što je suparnički igrač ostao ležati.

Fair play to morelos from glasgow rangers. Through on goal and stopping for an injury of the opponent.. great sportsmanship 👏🏿👏🏿

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) February 25, 2021