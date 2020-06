EVO KOJE ĆE SE NATJECANJE PRVO IGRATI PRED PUBLIKOM NAKON PANDEMIJE: Počinje masovan povratak navijača, ali daleko od Europe

Novozelandskim navijačima će biti dopušten dolazak na stadione u nastavku prvenstva Super Rugby koje će se ipak održati u skraćenom obliku, objavili su u ponedjeljak organizatori.

PREKINUTA 124 GODINE DUGA TRADICIJA: Slavna utrka koju nisu mogla zaustaviti dva svjetska rata i bombaški napad otkazana prvi put u povijesti

“Super Rugby Aotearoa bit će prvo profesionalno rugby natjecanje u svijetu na kojem će, kada se nastavi u subotu u Dunedinu, biti dopušten masovan povratak navijača u eri Covid-19”, navodi se u priopćenju Novozelandske rugby federacije.

Fans will be allowed in unrestricted numbers when Super Rugby resumes in New Zealand this weekend, organisers said on Monday, hailing the move as a world first after professional sport's coronavirus shutdown. | @Sport24news https://t.co/qZY09Oelty

— News24 (@News24) June 8, 2020