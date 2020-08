EVO KAKVA JE BUDUĆNOST VELIKIH NADA HRVATSKOG NOGOMETA: Zna za koga će sljedeće sezone igrati Halilović i Ćorić?

Obojica su ranije igrali za zagrebački Dinamo i reprezentaciju Hrvatske

Španjolski nogometni drugoligaš Almería želi zadržati hrvatskog veznjaka Antu Ćorića (23) te ponovo s njime pokušati izboriti ulazak u Primeru nakon čega bi ga otkupila od Rome, rekla je u utorak za Hinu osoba uključena u razgovore

Istovremeno bi ofenzivni vezni Alen Halilović (24) mogao otići iz Milana u Porto, Granadu ili Celtu “no najveća je šansa da ostane u Milanu i bori se za mjesto u momčadi”, izjavio je pak izvor uključen u te razgovore.

Žele minutažu

Obojica nekadašnjih Dinamovih igrača, s iskustvom igranja za reprezentaciju Hrvatske, nadaju se većoj minutaži u nadolazećoj sezoni te vraćanju atraktivne igre zbog koje su europski velikani plaćali milijune eura za njih prethodnih sezona.

Almería, u vlasništvu saudijskog bogataša Turkija Al-Sheikha, bila je poražena prije tjedan dana od Girone u polufinalu doigravanja za ulazak u prvu ligu a sada se okrenula slaganju momčadi za iduću sezonu.

Igrač Rome

Ćorić bi u novoj momčadi trebao imati veću minutažu i važnu ulogu zbog čega je odbio mogućnost prelaska u grčki PAOK. Momčad iz Soluna, koja igra u pretkolu Lige prvaka, bila je zainteresirana ovaj mjesec ali je nova ponuda iz Almerije gurnula u drugi plan tu mogućnost, rekla je osoba uključena u razgovore zamolivši za anonimnost.

Almería je prije godinu dana bila posudila Ćorića od Rome uz mogućnost otkupa ugovora na kraju sezone. Ta posudba istječe za pet dana, 30. kolovoza.

Almería je sada ponudila Ćoriću da ostane na posudbi još godinu dana pa da onda otkupi njegov ugovor u slučaju ulaska u Primeru.

“Uz to je obećan bolji odnos i veća minutaža”, rekao je izvor.

Ćorić je odigrao 17 utakmica i upisao tri asistencije, no tijekom sezone nije imao sreće s ozljedama pa je tako zbog povrede zgloba zadobivene na treningu propustio uzvratni susret s Gironom kojeg je njegova momčad izgubila s 1-2.

Promjene trenera

Eliminacija u polufinalu doživljena je u Almeriji, primorskom gradu na jugu Španjolske, kao bolno razočaranje zbog velike investicije koju je u momčad bio uložio njen vlasnik. Nakon što je prije godinu dana kupio klub, Turki Al-Sheik je potrošio 21 milijun eura kupivši trinaest igrača prošlo ljeto te sedam na zimu. No na klupi se promijenilo čak pet trenera – Óscar Fernández, Pedro Emanuel, José María Gutiérrez ‘Guti’, Mario Silva, a sadašnji je José Gomes.

Sve je to unijelo nestabilnost u momčad. Almería je 19 kola držala mjesto koje izravno vodi u Primeru a zatim se nakon posljednjeg 42. kola našla na četvrtoj poziciji. To je bilo dovoljno tek za doigravanje. No zatim su dva polufinalna poraza od Girone s 0-1 i 1-2 potaknuli upravu na promišljanje.

“Vodstvo je uvidjelo da je bilo u krivu kada Anti Ćoriću nisu davali više igrati. To bi sada trebalo biti ispravljeno. Obećana mu je veća minutaža, prihvati li ponudu”, objašnjava izvor.

Prilagodio se

Financijski i drugi uvjeti iz protekle sezone bili su ispoštivani, a Ćorić se brzo prilagodio na život i nogomet u Španjolskoj pa je zato blizu ostanka. Jedini negativni aspekt ponude je što bi još godinu dana morao igrati u drugoj ligi, bez obzira što je vjerojatno riječ o najboljoj drugoj ligi na svijetu.

“Almería, međutim, i dalje ima istu ambiciju – ulazak u Primeru. Ništa se nije promijenilo”, ističe izvor. Klub je prošli tjedan predstavio gradskoj upravi projekt modernizacije stadiona na kojem bi se igrala prva liga.

Da Ćorić ostane ondje svoj pristanak mora dati Roma s kojom ima ugovor na još tri godine, do 30. lipnja 2023. godine. Rimljani su ga bili kupili od zagrebačkog Dinama prije dvije godine za 6 milijuna eura, a od Almerije su zatražili 8 milijuna ako ga žele otkupiti nakon posudbe.

“No sada još uvijek nisu ništa rekli o eventualno novoj posudbi Almeriji, ili drugim planovima, jer se ondje promijenio vlasnik”, napomenuo je izvor.

Novi vlasnici

Kompanija Friedkin Group, sa sjedištem u Houstonu, prošli tjedan je kupila 86,6 postotni udio u Romi od dosadašnjeg većinskog vlasnika Jamesa Palotte koji je nakon prodaje izašao iz uprave. Roma je prošlu sezonu završila na petom mjestu u talijanskom prvenstvu čime je izborila nastup u Europskoj ligi a zasad je nepoznato s kakvom će momčadi otpočeti sezonu.

Ćorić je trebao prošli tjedan otputovati u Rim no ostao je na odmoru u Almeriji na čijim plažama zbog koronavirusa nema gužve. Trebao bi se pojaviti na okupljanju Almeríje 1. rujna u obližnjem mjestu Benahavìs gdje će momčad boraviti do 16. rujna. Trenirat će u sportskom centru susjednog gradića Marbelle a prvu prijateljsku utakmicu odigrat će protiv Espanyola, koji je ispao iz prve lige i koji također ima ambiciju ulaska u Primeru.

Ćorić je 2016. i 2017. godine upisao četiri nastupa za reprezentaciju Hrvatske, a prije toga je odigrao 18 utakmica za mladu reprezentaciju.