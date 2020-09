Najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković diskvalificiran je u 4. kolu US Opena jer je po završetku gema lopticom pogodio linijsku sutkinju.

POJAVILA SE SNIMKA KOJU DO SADA NISMO VIDJELI: Svi žestoko vrijeđaju sutkinju, a pogledajte njezinu reakciju kad ju je loptica pogodila

Đoković je protiv Španjolca Pabla Carena Buste gubio s 5-6 u prvom setu kada je trostruki pobjednik US Opena izgubio živce nakon što je što je izgubio svoj servis. Đoković je udario lopticu svom snagom, a ona je pogodila linijsku sutkinju.

Sutkinja je pala nakon što ju je loptica pogodila u vrat i pružena joj je medicinska pomoć. Đoković se odmah ispričao, ali mu je glavni sudac, prema pravilima i u suradnji sa supervizorom turnira, dosudio diskvalifikaciju.

Sada se pak pojavila snimka koja pokazuje reakciju Gorana Ivaniševića u trenutku kad je svjetski broj jedan pogodio sutkinju.

#Ivanisevic knows that #Novak killed his tournament chances in that one moment#USOpen #Djokovic https://t.co/42aAyjlTDP pic.twitter.com/DMpJkWZ8WW

— Feroz Khan (@zoomnclick) September 6, 2020