BURIĆ NE ZNA OSTAJE LI TRENER HAJDUKA: ‘Ne mogu odgovoriti na to pitanje. Vjerujem li u ostanak? Vjerujem samo u Boga”

Nagađalo se da će Hajduk sigurno promijeniti trenera nakon utakmice protiv Istre

Hajduk je u nedjelju porazio Istru 1961 sa 2-1 okrenuvši utakmicu na krilima dvostrukog strijelca Mije Caktaša.

Nakon tog susreta novinarima se obratio trener splitskog kluba Damir Burić, za kojega se nagađa da bi uskoro mogao napustiti klupu Bijelih.

Neobične izjave

Na pitanje ostaje li trener Hajduka Burić je rekao: “Ja ne znam. Ne mogu na to pitanje odgovoriti. Ja sam pogrešna osoba za to pitanje. Vidjeli ste momčad koja je ginula na terenu, to je ono što me veseli, da me momčad slijedi. Momci su zaslužili čestitke, protiv momčadi koja igra brutalnu kontru, moraš braniti 60 metara terena. Čestitke mojim igračima i stručnom stožeru”, prenosi Dalmatinski portal.

A na pitanje vjeruje li u ostanak je dgovorio: “Vjerujem jedino u Boga.”

‘U meni je proradio dišpet’

Zatim je prokomentirao izjave na press konferenciji uoči utakmice u kojima je rekao da Hajduk može biti presretan što ima trenera poput njega.

“Moja izjava prije utakmice, nije mi se svidjela, to nisam ja. U meni je proradio dišpet, takvu sam glupost rekao; nećete imati trenera poput mene. Htio sam reći da se pokaže respekt, to ovdje nisam dočekao. U jednom sam se trenutku spustio na nivo koji nije moj i zato se ispričavam”, izjavio je.

Zanimljiv je bio i njegov odgovor na novinarsko pitanje da je on u ulozi predsjednika što bi rekao treneru Buriću: “Rekao bih mu, nabavit ćemo puno novaca i onda krenuti u kupovinu.”

Stiže Tudor?

Uoči utakmice govorilo se da je ona posljednja Damira Burića na klupi splitskog sastava, a nagađa se kako bi Hajduk mogao preuzeti Igor Tudor.

Zanimljivo, bit će to već peti trener Hajduka u posljednjih 15 mjeseci.