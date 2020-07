EVO KADA ĆE SE DONIJETI ODLUKA O NAVIJAČIMA NA FINALU LIGE PRVAKA: ‘Tužno je i pomisliti da bi se ta utakmica mogla igrati na praznom stadionu’

Predsjednik Europske nogometne federacije (UEFA) Aleksander Čeferin u razgovoru za EFE rekao je kako će se odluka o povratku navijača na stadion nakon korona krize donijeti vrlo brzo, do 10. srpnja.

HOĆE LI SE ZAVRŠNICA LIGE PRVAKA IGRATI S NAVIJAČIMA NA TRIBINAMA? Ključni čovjek UEFA-e rekao kako stoje stvari

Podsjetimo, UEFA je prošli mjesec potvrdila da će se završnica ovosezonske Lige prvaka odžati u Lisabonu od 12. do 23. kolovoza. Klubovi i UEFA dogovorili su kako će bi Liga prvaka trebala bi biti završena “Final 8” turnirom na dva stadiona u tom gradu, Luzu i Joseu Alvaladeu.

#UEFA President Aleksander Ceferin says a decision should be made on fans’ attendance at Champions League & Europa League games by ‘July 10’ https://t.co/t21BrxlQBA #UCL #UEL pic.twitter.com/i6L2gqgdGh

