EVERTON SRUŠIO KOVAČIĆEV CHELSEA: Jedanaesterac odlučio okršaj na Goodison Parku, Vatreni igrao do 82. minute

Pobjedonosni pogodak za Everton postigao je Sigurdsson iz kaznenog udarca

U posljednjem susretu subotnjeg programa 12. kola engleskog nogometnog prvenstva Everton je na svom Goodison Parku svladao Chelsea sa 1-0 (1-0).

Jedini pogodak na utakmici postigao je Sigurdsson (22-11m) iz kaznenog udarca kojega je skrivio vratar gostiju Mendy prekršajem na Calvert-Lewinu.

Propuštena prilika

Hrvatski reprezentativni veznjak Mateo Kovačić igrao je za Chelsea do 82. minute.

Ovim porazom Chelsea je propustio izbiti na vrh ljestvice, ostao je treći sa 22 boda, dva manje od Tottenham Hotpsura i Liverpoola, dok je Everton skočio na sedmo mjesto sa 20 bodova.

Ranije u subotu su u derbiju kola Manchester United i Manchester City na Old Traffordu igrali 0-0. Bio je to susret u kojemu su obja sastava više mislila na obranu vlastitog gola no na ugrožavanje suparničkog, pa je 90 minuta proteklo bez ijedne prave prilke za pogodak. Manchester United je sada osmi sa 20 bodova, dok je City deveti sa 19.