EUROPSKI VELIKANI ULAZE U RAT ZBOG VATRENOG: Inter im je spreman prodati Brozovića, ali samo pod jednim uvjetom

Budućnost hrvatskog nogometnog reprezentativca Marcela Brozovića u dresu talijanskog velikana Intera jako je upitna.

TALIJANI SASULI PALJBU PO BROZOVIĆU: ‘To se više ne može trpjeti. Njegovi ispadi zasjenili su veliki talent i zbog toga ga Inter prodaje’

On je član Nerazzura posljednjih pet godina i postao je jedan od njegovih najvažnijih igrača. Već ga se dugo povezuje s transferom u neki drugi klub, spominjali su se engleski Liverpool i Arsenal, španjolski Real, a posljednji je bio njemački Bayern.

Ugledna Gazzetta dello Sport u petak je objavila da trener Intera Antonio Conte i klub ne bi imali ništa protiv njegovog transfera, iako je Vatreni izvrstan igrač, njegove “aktivnosti” van terena to su zasjenile.

Podsjetimo, Brozović je prvo početkom prošlog mjeseca izgubio vozačku dozvolu nakon što je uhvaćen kako vozi u alkoholiziranom stanju, a nakon toga je “divljao” na odjelu hitne pomoći u bolnici gdje je preko reda tražio da ga puste u posjet prijatelju.

Dan nakon što je Gazzetta objavila tu vijest, drugi talijanski medij, Corriere dello Sport, javlja kako su za Vatrenog zainteresirani njemački Bayern i francuski Paris Saint-Germain, finalisti ovosezonske Lige prvaka.

Bayern and PSG are competing for the signing of Marcelo Brozović. PSG sporting director Leonardo has already been in contact with Brozović's representatives. Inter would consider selling Brozović if a 'big offer' is submitted [@CorSport] pic.twitter.com/rqEtmh53nh

— #DoubleTreble 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@iMiaSanMia) August 29, 2020