Navodno su Savezi krenuli u akciju jer maju problema sa slaganjem rasporeda za prvenstva

Odgoda talijanskog nogometnog prvenstva do 3. travnja, utakmice Lige prvaka, Europske lige i brojnih drugih nogometnih natjecanja bez gledatelja posljedica su širenja koronavirusa. Sada se pod znakom upitnika našlo se i Europsko prvenstvo koje se treba održati u 12 europskih gradova od 12. lipnja od 12. srpnja.

Talijanski Tuttosport objavio je da postoji veliki pritisak nacionalnih saveza na Uefu da se prvenstva u njihovim državama odigraju do kraja zbog čega su navodno zatražili odgodu Eura. Tuttopsort tvrdi da se šef Uefe Aleksander Čeferin protivi tome.

U organizaciju Eura uložen je ogroman novac. Oko 2,5 milijardi eura je u igru, što je 600 milijuna više nego 2016. Zbog svega toga teško se ljudima iz Uefe pomiriti s tim da se ono ne odigra jer bi im to donijelo ogromne gubitke od TV prava i sponzora. Jedno od rješenja koje se nameće je da se ono odigra iduće godine, a kao žrtva toga bila bi Liga nacija.

Čeferin optimističan

“Hajmo biti optimistični. Uvjereni smo da se možemo nositi s time. Niste niti svjesni koliko briga imamo. Osiguranje, politička nestabilnost, a jedna od njih je i virus. Ali, hajmo biti optimistični i ne razmišljati o crnom scenariju. Imat ćemo vremena za to”, poručio je Čeferin početkom mjeseca.

Ogroman novac u igri

Međutim, ne zaustavili se širenje virusa Uefa će biti prisiljena donijeti najtežu odluku. Otkazivanje bi bilo katastrofa ne samo za Uefu, nego i za reprezentacije i navijače. Prebacivanje na iduće ljeto bilo bi pak financijski najmanje pogubno.

Postoji mogućnost da se Euro održi bez gledatelja na tribinama. Iako to ne bi bilo idealno, Uefa barem ne bi ostala bez novaca od TV prava i sponzora, a gledanost bi bila nikad veća.

Također, postoji i mogućnost da se samo neke utakmice igraju iza zatvorenih vrata, ali sada su sve to samo scenariji. Pitanje je i hoće li igrači pristati igrati ako postoji prijetnja za njihovo zdravlja, a tu su još u klubovi.

Profesor Ivan Perry sa sveučilišta Cork u Irskoj rekao je za Goal kako bi konačna odluka mogla pasti sredinom svibnja i ovisit će o situaciji.

“Odluka ovisi o brojnim faktorima. Nitko ne može sa sigurnošću reći što će se događati s virusom i hoće li se prestati širiti”, upozorio je Perry.

Europska klupska sezone trebala bi biti gotove do sredine svibnja, a onda bi igrači nakon kratkotrajnog odmora trebali ići na pripreme. To sve zahtjeva planiranje i zato Uefa do sredine svibnja jednostavno mora donijeti konačnu odluku. Jer, jasno je da s tim ne može čekati do dva dana prije početka prvenstva.