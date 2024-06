Došao je taj trenutak za hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Europskom prvenstvu kad ništa osim pobjede ne dolazi u obzir. Italija u Leipzigu (21.00, skupina B) mora pasti. Bit će to težak zadatak za izbornika Zlatka Dalića i dečke. Italija je branitelj naslova kojem je trade mark obrana, obrana i granitna obrana uz izraženu momčadsku stabilnost. Azzurrima protiv Hrvatske odgovara i bod za drugi krug. Nama ne. Samo tri dolaze u obzir...

Sve o Europskom nogometnom prvenstvu, ekskluzivne podcaste, intervjue, priče, reportaže, analize, najaktualnije vijesti, rezultate, možete čitati, pratiti, gledati - OVDJE.

Što se tiče sastava, prema najavama, Sučić ulazi u prvih 11 umjesto Majera, samo što će Mario Pašalić biti lijevo krilo, a Sučić desno. Dalić se odlučio i za Marija Pašalića, igrača Atalante iz Serie A. Erlić također poznaje talijanski nogomet jer igra i on u Serie A u dresu Sassuola i on će tvoriti stoperski par sa Josipom Šutalom. Stanišić će započeti umjesto Juranovića na desnom beku, dok se Gvardiol vraća na poziciju lijevog beka. Marcelo Brozović, igrač koji je dosta kritiziran na ovom Euru jer nije u onoj svojoj staroj formi, igrat će na poziciji zadnjeg veznog. Ivan Perišić započet će susret s klupe.

Leipzig - Red Bull Arena

Početni sastavi

Hrvatska: Livaković - Stanišić, Pongračić, Šutalo, Gvardiol - Modrić, Brozović, Kovačić - Mario Pašalić, Kramarić, Sučić

Italija: Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian - Barella, Jorginho - Raspadori, Pellegrini, Dimarco - Retegui

Kronološki slijed komentiranja stručnjaka - UŽIVO

6' - Marijo Tot:

"Sjajan šut, to nam treba. Moramo dobro ući u utakmicu".

5' - Luka Sučić odlično je svojom lijevom nogom tukao sa 20 metara. Korner za Hrvatsku. Idemo jako, dečki!

1' - Robert Špehar:

"Vodimo 1-0. Navijači vode. Pokidali su himnu u odnosu na talijanske navijače".

1' - Počela je utakmica. Sretno Vatreni, Bože pomozi!

Marijo Tot:

"Vrlo je bitno držati mrežu netaknutom što duže. Ne smije nam se desiti kiks, a tada šanse rastu rapidno".

Jerko Leko:

"Ne znam dečki. Meni je odabir prvih 11 očekivan. Ne voli Dalić puno kombinirati. Ako ne bude dobro, ubacit će adute koje ima, a ima ih na klupi. Išao je s provjerenim snagama na sigurno pa kako bude. Njima vjeruje i to treba poštovat i navijamo sad jako."

Marijo Tot nam je poslao fotku:

Saša Peršon:

"Pašalić i Sučić bi trebali glumiti neka krila, pa mi to sve sliči na formaciju 4-3-3."

Robert Špehar i ekipa lagano klize u Splitu. Kako se bliži utakmica, društvo je sve veselije i nabrijanije. I naravno, svi su u dresovima. Kao i uvijek. Evo i fotki. Pozdrav dečkima od potpisnika ovog livea i svih stručnjaka koji su ovdje s nama.

Dugandžić Marko (trenutno Saudijska Arabija - Al Tai). Robert Špehar i njegov sin Dino Špehar, odnedavno oženjen čovjek s djetetom na putu. Dino je isto profesionalni nogometaš.

"Dugandžić i Dino su zlatna generacija omladinske škole Osijeka. Zajedno navijamo u Podstrani u hotelu Meridijan Beach Plaza", navodi Špehar, čisto da znamo.

Saša Peršon:

"Jedini pravi napadač po vokaciji u momčadi, u ovom Dalićevom izboru je Kramarić. Svi ostali su više manje vezni igrači".

Marijo Tot je također u "igri"...

"Pozdrav svim mojim kolegama i čitateljima Net.hr-a. Dalić se odlučio na par novih imena u prvih 11, ali i čini se i ekipu koja će osigurati duži period bez gola u našoj mreži. Ostaje za vidjeti što će promijeniti u igri Pašalić i Sučić. Nominalno i dalje nema brzanaca i driblera poput Pjace i Pašalića koje bih ja volio vidjeti".

Desno krilo će biti Sučić (lijevak), a lijevo Pašalić. Zamijenjivat će pozicije dečki i zabijat se unutra, pokušavajući napraviti pomutnju.

Branko Karačić:

"Očito da hoćemo imati čvrstoću u središnjici terena, s mogućnošću da Pašalićeva kvaliteta iz drugog plana da ulazi u taj prostor, naravno uz Kramarića. Lopte bi trebao dobivati od njih dvojice, ali i od Sučića, Kovačića i Modrića. Bit će to dobro".

Jurica Vranješ:

"Pongračić umjesto najavljivanog Erlića... hm... ne znam, vidjet ćemo."

Robert Špehar:

"Nećemo puno komentirati sastave. Moramo vjerovati u Dalićev odabir i dečke. Sretno dečkima".

19.55 - Stigli su i službeni sastavi:

Hrvatska: Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - Modrić, Brozović, Kovačić - Mario Pašalić, Sučić, Kramarić

Italija: Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Jorginho; Barella, Pellegrini, Darmian, Raspadori, Retegui

Jerko Leko:

"Ma bez obzira na sve, morat ćemo biti odlučniji, agresivniji i to od prve minute pokazati, a ne čekati zadnjih 15 minuta. Iako, tu nema pravila. Može te i takva strategija dovesti do slavlja, ali ja nekako smatram da naši nogometaši trebaju odmah zapeti do kraja i isprovocirati sve dobro. Samo čekanje neće nam ništa dobro donijeti."

Saša Peršon se nadovezao i prokomentirao i on mogućnost Brozovića u prvih 11 protiv Italije na poziciji zadnjeg veznog:

"Brozović inače nikad nije bio upitan medju prvih 11, a što se tiče loše forme, to je sada nekako 'in' kad se radi o igračima koji odlaze u Saudijsku Arabiju, odnosno veteransku ligu kako je mnogi nazivaju, ali to je upitno. S obzirom da je Brozović odigrao najbolje godine u talijanskoj lizi (Inter) mislim da jako poznaje igru Talijana, pa me sa te strane ne iznenađuje da igra od početka, jer svatko dođe i prolazi period kada nije onaj pravi, pa vjerujem da je sve to prolazno s obzirom na njegovo golemo iskustvo".

Branko Karačić o nepotvrđenoj informaciji da će Mario Pašalić startati u prvih 11 umjesto Marca Pašalića, u situaciji kad reprezentaciji treba brzina, kazao je:

"Dečki, bez panike. Najbitnije je da u prvih 11 stoji prezime Pašalić. Nije bitno od koga. Zašto vam to govorim? Oba Pašalića, i Mario i Marco, su dobra i kvalitetna, svaki od njih posjeduje određene vještine i specijalnosti u nogometnoj igri i treba vjerovati i njima, kao i svima - Daliću, stručnom stožeru, ostalim igračima. Moramo vjerovati kao i oni. Jedino tako možemo u drugi krug Eura".

Jerko Leko javio nam se s Murtera, iz svoje oaze mira, gdje ima nekretninu i uživa u njoj. Utakmicu Hrvatske i Italije Leko će gledati u obiteljskom raspoloženju i komentirati za Net.hr svih 90 minuta, odnosno kad uhvati priliku između uzbuđenja u utakmici. Znate kako je to kad bivši nogometaši, pogotovo bivši reprezentativci, jaka imena poput Jerka Leke, gledaju reprezentaciju Hrvatske. Samo je utakmica u fokusu i ništa više.

Jerko, ako ćemo vjerovati najavama sastava, čini se da se prema nekim novim/starim promjenama, tj pretumbavanjima po pozicijama, Zlatko Dalić malo pogubio? Ili, za svaku utakmicu treba drugačija taktika, sustav i postavke same igre?

"Pozdrav ekipi. Znate kako je, kad nije dobro, kad ne ide, mijenjaj. Kad je sve dobro i kad ide, onda ne diraj. Sad izbornik mora pronaći dobitničku formulu. Euro je specifično natjecanje, a reprezentacija kao nogometna selekcija isto. Ono što meni upada u oči, prema najavama, da u prvih 11 nema Marca Pašalića jer bi on donio ono što nedostaje Hrvatskoj na ovom Euru - brzinu. Očekivao sam da će Dalić ići malo više na probojnost, kažem, ako ćemo vjerovati najavama. Tko zna, možda bude Marco Pašalić neka od opcija za kasnije. Jasno je meni, zasluge i sve to, ali ja bih igrače birao po trenutnoj formi, kad sad već pričamo o tome. Neki nisu puno igrali i jasno je meni to, ali prvenstveno bi trebalo gledati, po meni, trenutnu formu igrača i koliko ti taj igrač, bez obzira na ime, u datom trenutku može dati za trenutnu situaciju, sustav, utakmicu, zahtjeve bilo kakve. Znači, igrače bih za neku utakmicu birao po trenutnoj formi i mogućnostima da ispune sve zahtjeve izbornika protiv određenog suparnika. Hrvatska nema što kalkulirati. Moramo vjerovati i od prve sekunde krenuti u napad, a ne čekati posljednjih 15 minuta za nešto, jer će protiv Italije to biti kasno. Bit će to opreznija neka varijanta jer susret traje 90 minuta. Ne treba srljati, to nikako, ali treba odlučno uzeti posjed i napadati, plesti mrežu. Moraju igrači isprovocirati da krene. Ponekad treba nešto isprovocirati. Strpljiva igra danas odgovarat će više Talijanima nego nama".

Goran Lacković posebno ističe dvije stvari:

"Konstantan pritisak, da se nametnemo od prve minute i da uzmemo posjed lopte i da strpljivo loptu držimo u našim nogama, da ju ne damo Talijanima i da stvaramo prilike. I druga važna stvar je organizirana faza obrane svih igrača, bez obzira na liniju i poziciju. Ovo je utakmica stani- pani, biti ili ne biti. To je taj trenutak. Lopta mora biti kod nas u nogama, da smo mi ti koji stvaramo šanse i kroz sredinu, ali da imamo mogućnosti i kroz suradnju na bokovima. Preko bokova mislim da možemo ugroziti Talijane".

Robert Špehar se nalazi u Splitu sa svojom obitelji na odmoru. U Gradu pod Marjanom pratit će utakmicu biti ili ne biti za Vatrene.

"Pozdrav svima iz Splita. Očekivanja su, unatoč svemu - velika! Kao što sam već rekao u intervjuu, s tim ću započeti - Hrvatskoj protiv Italije treba 11 ratnika i jedno izdanje bez slabe karike. Italija je jaka i očekujem jednu novu, odnosno staru Hrvatsku, da odigramo kako znamo."

Jurica Vranješ prvi nam komentira:

"Možda je postojao pritisak jedino što se tiče pozicije Marcela Brozovića, ali izbornik se odlučio ipak za njega. Dalić zna najbolje. Bez obzira na sve kritike, pokazao je Brozović protiv Španjolske i Albanije da nije za otpis. Većina u ovim trenucima govori da Marcelo ne može više igrati kao što je igrao i to sve, ali možda ga je izbornik Zlatko Dalić, ako ćemo vjerovati najavama, stvarno stavio da pokaže I dokaže svima da Marcelo i dalje može, što ja vjerujem da može".

POGLEDAJTE VIDEO: Marijo Tot najavio je Italiju i objasnio što će Vatreni morati činiti i kako će morati izgledati protiv branitelja naslova prvaka Europe.