Kramarić objasnio Nijemcima što mogu očekivati od Hrvatske na Euru

Andrej Kramarić je u intervjuu objavljenom na službenoj stranici njegovog kluba Hoffenheima govorio o prošloj sezoni, svojim osobnim planovima i nastupu na nadolazećem Europskom prvenstvu u Njemačkoj.

"Sretan sam i zadovoljan što smo se uspjeli plasirati u Europu, a utakmica protiv Bayerna bila je čudesna. Gotovo cijelu sezonu igrao sam u veznom redu i sretan sam što sam stigao do ovakvog učinka. No ne radi se tu o meni, fokus je na momčadi. Zbog ovog se igra nogomet, davali smo svoj maksimum na svakom treningu i u svakoj utakmici. Sad želimo igrati protiv najboljih i uživati", rekao je na početku i nastavio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sjajan je osjećaj nositi ovaj dres osam i pol godina, ali još nisam završio s tim. Moram ostati u formi i zdrav, tada je još mnogo toga moguće. U svakom slučaju, to je nešto posebno. Hoffenheim i ja imamo poseban odnos koji će trajati zauvijek.Sada imam skoro 33 godine. U jednom trenutku moje vrijeme ovdje će završiti, iako se nadam da će još dugo trajati. No i kada se moja karijera završi, to ne znači da se razilazim s Hoffenheimom Jednog dana želim postati trener, možda i u TSG-u. To bi bila lijepa priča

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa