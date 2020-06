POJAVILI SE STRAŠNI PODACI: Ova je momčad Liverpoola ispisala je povijest, pogledajte koje su sve rekorde porušili

Ovo je Liverpoolu prvi naslov prvaka nakon 30 godina čekanja i prvi otkako je osnovana Premier liga (1992.)

Nogometaši Liverpoola u četvrtak su matematički osigurali svoj 19. naslov engleskog prvaka, nakon što je Chelsea pobijedio Manchester City. Ovo je Redsima prvi naslov prvaka nakon 30 godina čekanja.

LIVERPOOL GORI: Navijači luduju kraj Anfielda, pogledajte scene proslave prvog naslova nakon tri desetljeća

Liverpool je sa 86 bodova ostao 23 boda ispred branitelja naslova Manchester Cityja, čime je i teoretski osigurao svoj prvi naslov prvaka otkako je osnovana Premier liga (1992.). ‘Crveni’ su posljednji naslov osvojili davne 1990. godine, a od tada su pet puta završavali prvenstvenu utrku na drugom mjestu.

The largest title-winning margin in English top-flight history is 19 points: 86 – Liverpool

63 – Man City Jürgen Klopp's side is currently 23 points clear. pic.twitter.com/xpn777hwFr — Squawka Football (@Squawka) June 25, 2020

Klopp za povijest

Liverpool je dominirao od početka ove sezone i osvojio naslov u velikom stilu, a o njihovoj superiornosti najbolje govori podatak da su oni prva momčad u 132-godišnjoj povijesti najvišeg razreda engleskog nogometa koja je naslov osvojila čak sedam kola prije kraja.

Liverpool is the FIRST TEAM in the 132-year history of the English First Division winning the title WITH SEVEN DAYS IN ADVANCE. pic.twitter.com/FLgj7mWxoz — MisterChip (English) (@MisterChiping) June 25, 2020

Trener Liverpoola Jurgen Klopp ovim uspjehom ostat će zauvijek upisan u povijest tog slavnog kluba, ali i engleskog nogometa jer je on prvi Nijemac u povijesti kojem je uspjelo osvojiti Prvu englesku ligu.

7 – Liverpool have won the @premierleague title with seven games still left to play – this is the earliest title victory in English top-flight history in terms of remaining matches when crowned champions. Romped. pic.twitter.com/q3KUSEJJJy — OptaJoe (@OptaJoe) June 25, 2020

Posljednji naslov momčad Liverpoola je osvojila davne 1990. godine, a tada je svijet izgledao poprilično drugačije. Sovjetski Savez još je postojao, još nije bilo interneta, a nogometaši koji su predvodili Redse do ovog naslova, Mohammed Salah i Sadio Mane, još nisu bili rođeni.