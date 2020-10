Slavni španjolski prvoligaš Barcelona u utorak je ostala bez čelništva nakon što su Josep Maria Bartomeu i Izvršni odbor katalonskog giganta podnijeli ostavke na svoje pozicije u nakon sastanka u klupskim prostorijama.

BARTOMEU NAPUSTIO BARCELONU PA OTKRIO DA JE PROŽIVLJAVAO PRAVU DRAMU: ‘Vrijeđali su nas i zlostavljali. Prijetili su meni i mojoj obitelj…’

Glavni razlog ostavke je pismo katalonske vlade u kojemu se dopušta održavanje referenduma o povjerenju Bartomeu 1. i 2. studenoga na stadionu Camp Nou. Bartomeu (57) je bio na čelu Barcelone od 2014. godine.

Barcelona u prošloj sezoni nije osvojila nijedan trofej, što se zadnji puta dogodilo 2008. godine i to je bio jedan od razloga ostavke Bartomeua.

Navijači Barcelone zagovarali su Bartomeuov odlazak jer ga se smatra glavnim krivcem za krizu s najećom zvijezdom Barce Lionelom Messijem, koji je ovoga ljeta pokušao besplatno napustiti klub. Nakon što je on podnio ostavku navijači na društvenim mrežama nisu skrivali svoje oduševljenje.

Prenosimo nekoliko komentara.

“Ovaj trenutak je jednostavno…. previše.”

“Bartomeu je otišao, počinje i revolucija?”

“2020. godina ipak ninje tako loša.”

Josep Bartomeu has resigned from Barcelona…2020 isn’t that bad afterall🤪

