ESPN-OV STRUČNJAK POLUDIO ZBOG MANDŽUKIĆA I POMEO POD SA SARRIJEM: ‘To što mu radi apsolutni je kriminal’

Hrvat je postao nepoželjan odlaskom Maxa Allegrija iako je ove godine potpisao novi ugovor

Talijanski nogometni prvak Juventus u 9. je kolu odigrao samo 1-1 (0-0) na gostovanju kod novog prvoligaša Leccea. Nakon utakmice trener Stare dame Maurizio Sarri morao odgovoriti na pitanje o Mariju Mandžukiću, a njegov odgovor mnogima nije dobro sjeo. O tome više pročitajte – OVDJE.

ESPN-ov stručnjak Janusz Michallik bio je nakon susreta dosta kritičan prema Sarriju i načinu na koji se odnosi prema Hrvatu. Kriminal je riječ kojom je ukratko to opisao.

Loš odnos

“To što mu rade je kriminal. Znamo da će otići negdje, ali to je čovjek koji je DO bio apsolutno izvanredan. Jedna je stvar što na njega ne računaju u Ligi prvaka, ali da na njega ne računaju u prvenstvu i u ovom sastavu, apsolutni je kriminal. Pogledajte što je učinio dok je tu bio Allegri. Bio je vođa, timski igrač, igrao je kao krilo. Podredio se momčadi kad god je trebalo. Kad sam vidio ovaj sastav i pogledao klupu nisam vidio nikoga tko bi mogao promijeniti tijek utakmice. To se pokazalo istinitim i u ovoj utakmici. Kriminal mi je što Mandžukiću da nije niti blizu momčadi”, poručio je Michallik.

Juventus je poveo golom Dybale iz kaznenog udarca u 50. minuti, a poravnao je Mancosu također s bijele točke samo šest minuta potom.