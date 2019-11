Bivši trener Barcelone vratio se na poziciju španjolskog izbornika

Luis Enrique stao je pred novinare po prvi put otkako se vratio na dužnost španjolskog izbornika. Tom se prilikom obračunao sa svojim nekadašnjim pomoćnikom i Robertom Morenom. Riječ je o čovjeku koji je vodio reprezentaciju od lipnja kada se Enrique povukao iz obiteljskih razloga i kako smo kasnije doznali tragične sudbine njegove kćeri.

Iako je Moreno uspio izboriti Euro čelnici Saveza odlučili su vratiti Enriquea.

“Osjećam se kao da sam se vratio kući. Ovo je poseban dan za mene i moju obitelj. Nisam osoba koja voli kontroverze, ali danas imam obvezu pojasniti neke stvari jer je riječ o osobi s kojom sam surađivao puno godina”, počeo je i nastavio.

Nelojalan

“Ja sam jedini razlog zbog kojeg Moreno nije dio mog stručnog stožera. Do razlaza je došlo nakon sastanka 12. rujna kod mene kući. To je jedini dan koji smo bili u kontaktu. Pola sata smo razgovarali i rekao mi je da želi voditi momčad na Euro i onda poslije toga biti moj pomoćnik. Pokušao sam se staviti u njegovu poziciju. Jasno mi je da je htio iskoristi priliku života. Jasno mi je da je ambiciozan i tome se treba diviti, ali za mene je to nelojalno i to je defekt. Jasna mi je njegova pozicija, ali se ne slažem s njim. Rekao sam da se želim vratiti. Razgovarao sam sa svim članovima mog stožera i pitao ih za mišljenje”, kazao je Enrique.

“Profesionalno ga nema razloga kritizirati, ali na osobnoj razini nisam sumnjao u njega sve dok nije jednu stvar rekao, a drugu napravio. U ovom filmu nisam dobar momak, ali nisam niti loš”, dodao je.

Ovim putem otkrio je i da će Morenovo mjesto zauzet će Jesus Casasa te da je imao nekoliko ponuda stranih klubova, ali da je zbog reprezentacije sve odbio.