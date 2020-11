ENGLEZI SNIMILI PREJAK VIDEO S HRVATIMA U GLAVNIM ULOGAMA: ‘Tu ti je kao u Barceloni, samo s boljim vremenom…’

Nakon što mu je MIlan pokazao izlazna vrata pšronašao je novi klub

Hrvatski nogometaš Alen Halilović (24) potpisao je za Birmingham City, koji mu je tako postao deveti klub u karijeri. Dobra vijest za njega je što ga tamo čeka Ivan Šunjić, nekadašnja zvijezda Dinama. A upravo su tu činjenicu iskoristili u klubu kako bi objavili ovaj posao.

Naime, snimili u zanimljiv video u kojem su Hrvati u glavnim ulogama. Video počinje klasikom Grovera Washingtona Jr-a “Just the two of us”, koji prekida Halilovićev poziv.

“Brate, je li gotovo? Ajde top, baš mi je drago”, započeo je Šunjić.

“Svidjet će ti se ovdje. Tu ti je kao u Barceloni, samo s boljim vremenom. Slično kao u Milanu, ali tu ti je bolji šoping”, dodao je Šunjić te mu otpjevao navijačku pjesmu.

We'll let Big Al confirm this one! 😅 pic.twitter.com/GiapHpJjsw — Birmingham City FC (@BCFC) November 23, 2020

“Dolazi iz Dubrovnika, igra poput Modrića”, recitirao je Šunjić igraču rođenom u Dubrovniku 1996. godine.