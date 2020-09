ENGLEZI SE VRAĆAJU NA TRIBINE: Arsenal je objavio kada će dopustiti navijačima da na stadionu prate utakmicu

Engleski prvoligaš Arsenal objavio je u srijedu na svojim službenim stranicama da će navijači od 3. listopada moći s tribina pratiti domaće utakmice u ograničenom broju.

Tada će na Emiratesu gostovati Sheffield United, a klub će održati posebno izvlačenje za vlasnike sezonskih ulaznica kako bi se odredilo tko može doći gledati utakmicu.

BREAKING: Arsenal hope to welcome supporters back to the Emirates on 3rd October.

The Gunners plan to bring fans back on a reduced capacity basis for their clash with Sheffield United.

📻 Listen → https://t.co/VJgUHnqdM1 pic.twitter.com/uI8Bt7KR8i

— talkSPORT (@talkSPORT) September 2, 2020