ENGLEZI SE SJETILI HRVATA: ‘Odigrao je za čistu desetku i učinio Dortmund smiješnim… Da, to je Leicesterov promašaj Andrej Kramarić’

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić postigao je četiri pogotka u 4-0 (2-0) pobjedi nogometaša Hoffenheima ostvarenoj u posljednjem kolu njemačkog prvenstva na gostovanju kod Borussije Dortmund, kojom su se plasirali u Europsku ligu.

KRAMARIĆEVA GOLIJADA ODJEKNULA U SVJETSKIM MEDIJIMA: Sletio i urnebesan komentar legendarnog Vatrenog

Kramarić je sva četiri pogotka postigao na drugačiji način, a najljepši je bio prvi, kad je u 8. minuti na povratnu loptu sa 20-ak metara pogodio ljevi kut pokraj nemoćnog vratara Buerkija. U 30. minuti se ‘Krama’ našao na pravom mjestu i skrenuo u mrežu udarac Skova za 2-0, što je bio rezultat na poluvremenu.

U 48. minuti, kad je Borussia krenula po pogodak, Kramarić je iskoristio otvoreni prostor u jednom kontranapadu, došao do kaznenog prostora u kojem se lažnjakom oslobio čuvara i po treći put svladao nemoćnog švicarskog vratara Buerkija.

Konačnih 4-0 Kramarić je postavio iz kaznenog udarca. Buerki je ‘pročitao’ njegov udarac, ali mu je lopta izmigoljila i ušla u mrežu.

Hoffenheimu je ta pobjeda donijela plasman u Europsku ligu, a Borussiji poraz nije ništa značio, jer je momčad iz Dortmunda već prije osigurala drugo mjesto sa 69 bodova i plasman u Ligu prvaka.

“Jednostavno odlična Andrejeva predstava. Veoma smo sretni i oduševljeni zbog njega. Imao je teško sezonu, ali on uvijek napravi razliku kad igra. Vidjelo se da smo željeli više pobjedu od Dortmunda”, rekao je Robert Skov, a oglasio se i Oliver Baumann.

