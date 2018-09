Hrvatski reprezentativac željet će što prije zaboraviti noć u Sevilli.

Samo dva dana nakon što je okrunjen za najboljeg igrača na svijetu hrvatski reprezentativac Luka Modrić pojavio se na travnjaku stadiona Ramón Sánchez Pizjuán gdje je Real Madrid gostovao u sklopu šestog kola španjolskog prvenstva.

Momčad Julena Lopeteguija doživjela je potop te se s tri gola u mreži vratila u Madrid. Jedan od igrača koji su bili pod povećalom upravo je bio hrvatski kapetan na njegov nastup osvrnuo se popularni engleski tabloid Daily Mail.

Loša noć

“Povratak na travnjak novookrunjenog najboljeg igrača na svijetu Luke Modrića prošao je mizerno jer mu je poništen gol, zaradio je žuti karton zbog nesportskog ponašanja da bi potom bio zamijenjen, a njegova momčad doživjela je šokantan poraz”, navode u naslovu. U tekstu pak ističu sljedeće:

“Luka Modrić je doživio prizemljenje samo nekoliko sati nakon što je proglašen najboljim na svijetu. Hrvatski maestro mogao je samo promatrati savršen start Seville protiv europskog prvaka, koja je dala dva gola u dvadeset minuta. Činilo se da je Modrić vratio nadu Realu kada je dao gol u nastavku, ali nakon pregledavanja snimke on je poništen zbog zaleđa. Njegova frustrirajuća večer nastavila se u 65. minuti kada je dobio žuti karton zbog nesportskog ponašanja, a minutu kasnije na pustio je igru”, rezime je Modrićeva nastupa u tekstu Daily Maila.

Ističe se još da je u ponedjeljak navečer u Londonu dobio Fifinu nagradu The Best ispred Cristiana Ronalda i Mohameda Salaha.

Kapetan Hrvatske osvojio je ove godine treću ligu prvaka zaredom, a reprezentaciju je odveo do finala Svjetskog prvenstva u Rusiji.