ENGLEZI SE POD POSEBNIM UVJETIMA PRIPREMAJU ZA NASTAVAK PRVENSTVA: Igrači će u dresovima dolaziti na stadion

Klubovima Premier lige dopušteno je igranje pripremnih utakmica uoči nastavka prekinutog engleskog prvenstva, koji je predviđen za 17. lipnja, objavili su u utorak britanski mediji.

Klubovi će se pri odigravanju ovih dvoboja morati strogo pridržavati epidemioloških mjera koje uključuju zahtjeve da igrači sami dolaze na stadione u svojim automobilima i već odjeveni za nastup te da do stadiona mogu stići za najviše 90 minuta.

Premier League clubs given green light to stage friendlies ahead of season restart.

* Clubs forbidden from travelling further than 90 mins

* Players must travel in their own cars

* Coaching staff to referee gameshttps://t.co/erBLFl5JVW

— John Percy (@JPercyTelegraph) June 2, 2020