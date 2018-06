Ronaldo, Kane, i Eriksen gledaju mu u leđa.

Poznati nogometni portal FourFourTwo napravio je listu od deset igrača koji su u dosadašnjem dijelu Svjetskog prvenstva najviše pokazali. Zanimljivo je da je na samom vrhu hrvatski reprezentativac Luka Modrić.

“Možda nas više ne bi trebalo iznenaditi to da Modrić radi izvanredne stvari: on je ipak, izniman nogometaš. Međutim, kontekst u kojem nastupa u Rusiji također ne treba zaboraviti. On je tu došao pod optužbom za klevetu nakon svjedočenja na suđenju Zdravku Mamiću. To bi svakome bilo sasvim dovoljno da stavi nogomet po strani. No, Modrić je nastavio kao da se ništa nije dogodilo te je odveo Hrvatsku u drugi krug. On je ponekad dirigirao raštimanim orkestrom, a svojom je nenametljivom genijalnošću još jednom dokazao status jednog od najvećih veznjaka generacije”, stoji u tekstu.

Najbolji Vatreni

Također, naveli su ga kao najboljeg igrača hrvatske reprezentacije u tekstu posvećenom najboljim i najgorim igračima svake od reprezentacija koje su izborile u drugi krug.

FourFourTwo's 10 best players of the 2018 #WorldCup group stage: 1. MODRIC 🇭🇷

2. Godin 🇺🇾

3. CRISTIANO 🇵🇹

4. Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

5. Lozano 🇲🇽

6. ISCO 🇪🇸

7. Eriksen 🇩🇰

8. Inui 🇯🇵

9. Golovin 🇷🇺

10. Carrillo 🇵🇪 — M•A•J¹³ (@Ultra_Suristic) June 29, 2018

“Iako u domovini više nije toliko omiljen to ga nije spriječilo da se u Rusiji zablista. Argentini je zabio prekrasan gol te je odigrao vrhunski. Također bio je izvrstan protiv Nigerije i Islanda”, navode.

Za razliku od njega Mario Mandžukić nije prošao najbolje. Ističu da bi se trebao popraviti.

“Još uvijek nije zabio što može bronuti izbornika Dalića. Juventusov napadač promašio je sjajnu šansu protiv Argentine i općenito djeluje umorno, ali u osmini finala bi mogao izgledati svježije jer je preskočio utakmicu s Islandom”, zaključuju.