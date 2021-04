Kapetan Tottenhama Hugo Lloris još uvijek se ne može pomiriti s porazom od Dinama u osmini finala Europske lige koji ih je koštao prolaska dalje.

“Kao ekipa nismo igrali dobro. Jednostavno smo se isključili. Pokušali smo se uključiti kod ukupnog rezultata 2:2, ali bilo je prekasno. Bio je to kolektivni, timski problem”, kazao je u razgovoru za Sky Sports. Poslije utakmice je bio i više nego kritičan.

“Jednostavno, ovo je sramota. Nadam se da se svi u svlačionici osjećaju odgovornima za ovu situaciju jer to je sramota. Što mogu više o tome reći? Svi smo odgovorni, a okus ovog što se dogodilo je i više nego bolan”, kazao je te je tim komentarima izazvao lavinu komentara.

In an exclusive interview, #THFC captain Hugo Lloris reflects on the fall-out from Zagreb and what must happen for Spurs to succeed…

