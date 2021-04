ENGLEZI PRIJE UTAKMICE NAPALI MODRIĆA I DRUŠTVO: Kamenovali autobus u kojem su se vozile zvijezde Real Madrida

U srijedu je razbijeno staklo na autobusu kojim se delegacija Real Madrida dovezla do Anfielda, na uzvratnu utakmicu četvrtfinala Lige prvaka protiv Liverpoola.

Stotine navijača natiskale su se uz Anfield Road, pri čemu je tek nekolicina njih nosila maske i držala sigurnosni razmak. Nakon što je jedan od autobusa s Realovom delegacijom došao do stadiona, a putnici napustili vozilo, bilo je vidljivo da je jedan od prozora razbijen. Liverpoolovi zaposlenici su uklanjali krhotine, a nazočni su bili i policijski službenici.

Liverpool fans threw a bottle smashing the window of Real Madrid team bus where Zidane was sitting pic.twitter.com/il0NF097uW

— Rk (@RkFutbol) April 14, 2021