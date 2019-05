ENGLEZI OSTAVILI I JELIČIĆA U ČUDU: S njegovim riječima složit će se gotovo svi nogometni poklonici

View this post on Instagram

Nitko ne moze izazvati takve emocije i strast,kao ova velicanstvena igra.Suze Kompanya,Milnera,Pochettina,navijaca i svih nas koji obozavamo nogomet,cine ga tako posebnim i nedodirljivim.Volim nogomet,volim LP i moj posao. #emocijastrastiljubav #pobjednikjenogomet #pamtitcuovajajax #grandepochettino #svakacasttottenham