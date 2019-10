ENGLEZI NAKON RASISTIČKOG DIVLJANJA BUGARA PROZVALI – HRVATA: ‘Neprihvatljivo je da to nije napravio’

Dva puta prekidao susret zbog rasističkih povika bugarskih navijača

Engleska organizacija Kick It Out koja se bori protiv rasizma u nogometu, kritizirala je Europsku nogometnu federaciju (UEFA) i hrvatskog suca Ivana Bebeka jer nisu prekinuli utakmicu između Bugarske i Engleske u Sofiji nakon što su domaći navijači rasistički vrijeđali tamnopute engleske nogometaše.

Dva prekida

Utakmicu u Sofiji vodio je hrvatski sudac Ivan Bebek koji je dva puta prekidao susret zbog rasističkih povika bugarskih navijača.

Bebek je prvi put prekinuo susret u 30. minuti kako bi službeni spiker upozorio navijače, a pauza je trajala nekoliko minuta. Nažalost, dio bugarskih navijača je nastavio s uvredama pa je Bebek u 41. minuti opet prekinuo susret nakon što mu se engleski izbornik Gareth Southgate požalio kako je čuo novi rasističke povike.

Spiker je ponovo upozorio navijače, a bugarski kapetan Ivelin Popov otišao je do tribine kako bi smirio situaciju i zamolio navijače da prestanu s ružnim povicima. Utakmica se nastavila, a Engleska je na koncu slavila sa 6-0 golovima Rashforda (7), Barkleyja (20,32), Sterlinga (45+3, 69) i Kanea (85). Kick It Out organizacija smatra kako je UEFA trebala prekinuti utakmicu, zatraživši žestoku kaznu za bugarsku reprezentaciju.

Bulgaria v England: Euro 2020 qualifier temporarily halted due to racist behaviour from fans https://t.co/Or9Tpo2V2B AMERISLAMUNDERWAY pic.twitter.com/IISgxBgUd5 — Jericho (@Jerichomarch) October 14, 2019

“Bilo je to podmuklo i odvratno rasističko zlostavljanje. Zadovoljni smo što je kod prvog slučaja poštovan Uefin protokol, ali UEFA mora objasniti zašto igrači nisu poslani u svlačionicu tijekom drugog prekida, kao što je jasno navedeno u pravilima”, navodi se u priopćenju.

Tri koraka

“Televizijska snimka također, jasno pokazuje da su se rasistička zlostavljanja nastavila i u drugom poluvremenu, tako da je neprihvatljivo da se treći korak nije provodio. Sudac je trebao prekinuti utakmicu,” poručili su iz Kick It Outa dodavši: “Sada je vrijeme da UEFA pokaže vodstvo. Predugo nisu poduzimali učinkovite mjere.”

UEFA ima protokol koji predviđa tri koraka u slučajevima rasističkog vrijeđanja igrača. Kod prvog koraka navijače se prvo upozorava da prestanu s uvredama, što je Bebek i učinio. Kod drugog prekida igrači su na određeno vrijeme trebali biti poslani u svlačionice. Bebek to nije učinio, no iz UEFA-e su objasnili kako je drugi incident bio blizu poluvremena, pa su u dogovoru s engleskom reprezentacijom odlučili da se susret nastavi.

Treći korak, prema UEFA-i, je “nakon savjetovanja napustiti utakmicu ako diskriminatorno ponašanje i dalje ne prestane ili se ponovi”.

“Bugarska je već bila kažnjena djelomičnim zatvaranjem stadiona zbog rasističkog ponašanja navijača, što pokazuje da takve sankcije nisu prikladne. Novčane kazne ili zatvaranje stadiona ne mogu biti jadnije kazne. Ako se UEFA uopće želi boriti protiv diskriminacije, onda kazne moraju biti oduzimanje bodova ili izbacivanje iz natjecanja,” poručili su iz Kick It Out organizacije.

Zatražio ostavku

Nakon utakmice bugarski premijer Boïko Borissov zatražio je “hitnu ostavku” predsjednika Bugarskog nogometnog saveza Borislava Mihajlova.

“Neprihvatljivo je da Bugarsku, jednu od najtolerantnijih zemalja na svijetu, povezuju s ksenofobijom dok u njoj u miru žive ljudi različitih nacionalnosti i vjeroispovijesti”, napisao je na svom Facebook profilu predsjednik bugarske vlade.

Također je naredio prekid svih veza, pa i financijskih, s Bugarskim nogometnim savezom nakon tog “sramotnog poraza” dok Mihajlov ne podnese ostavku.

Oglasila se i britanska vlada

Oglasio se i glasnogovornik britanskog premijera Borisa Johnsona poručivši kako “UEFA mora učiniti više u borbi protiv rasističkog ponašanja.”

“Rasizam kojeg smo vidjeli i čuli bio je odvratan i nema mjesta ni u nogometu ni bilo gdje drugdje”, rekao je Johnsonov glasnogovornik dodavši da su potrebne stroge kazne.

“UEFA se mora suočiti s činjenicama – ova mrlja na nogometu se ne rješava na odgovarajući način. Rasizam i diskriminacija moraju se zauvijek izbaciti iz nogometa.”

Britanska će vlada u utorak pisati UEFA-i i tražiti da se brzo provede istraga, rekao je.